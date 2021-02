Forschungsschiff «Poseidon» wird unter dem Wasser forschen

Das Forschungsschiff „Poseidon“ vom Geomar. Foto: Jens Klimmeck/Geomar/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Mit dem Erlös aus dem Verkauf des traditionsreichen Forschungsschiffs «Poseidon» will das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel ein gleichnamiges autonomes Unterwasserfahrzeug entwickeln. Das Land Schleswig-Holstein stelle dafür 1,2 Millionen Euro zur Verfügung, teilte Geomar am Freitag mit. Das Vorhaben werde in Kooperation mit der Fachhochschule Kiel umgesetzt. Solche Robotersysteme seien wichtige Werkzeuge, die neue Erkenntnisse zu den noch weithin unerforschten Meeresböden in der Tiefsee ermöglichen werden, sagte Geomar-Direktorin Katja Matthes.

«Bisher haben wir solche Unterwasserfahrzeuge direkt von den Herstellern gekauft, beziehungsweise nur Untersysteme entwickelt und integriert», erläuterte Projektleiter Marcel Rothenbeck. «Nun wollen wir unsere bisher gewonnene Expertise hier in Kiel erweitern und ein solches Fahrzeug selbst konzipieren.» In den vergangenen Jahren habe Geomar bereits in Projekten mit der Fachhochschule zusammengearbeitet und durch den Betrieb seiner autonomen Fahrzeuge sehr viel Erfahrungen gewonnen. Zudem verfüge Geomars Technik- und Logistikzentrum über leistungsfähige Werkstätten.

Derzeit sind laut Rothenbeck erste Eckdaten festgelegt. So soll das künftige Forschungsschiff über mehrere Stunden autonom bis in 6000 Meter Tiefe tauchen können und viele Daten erheben. Nach Fertigstellung der genauen Pläne soll im Herbst dieses Jahres die Umsetzung starten.

