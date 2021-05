Forschungsschiff Polarstern in Richtung Arktis gestartet

Bremerhaven (dpa) – Das Forschungsschiff «Polarstern» ist auf seine nächste Expedition in die Arktis gestartet: Am Pfingstmontag lief es aus dem Heimathafen Bremerhaven aus, wie Online-Schiffsradare zeigten. Unterwegs sollen die etwa 50 wissenschaftlichen Teilnehmer Langzeitbeobachtungen zwischen Grönland und Spitzbergen fortsetzen, die den Einfluss von Umweltveränderungen auf das arktische Tiefseeökosystem erforschen, teilte das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven mit.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste neben den Wissenschaftlern auch etwa 40 Crewmitglieder der «Polarstern» zwei Wochen in Quarantäne in einem Hotel in Bremerhaven verbringen. Erst nach drei negativen PCR-Testergebnissen für alle Teilnehmenden startete die Expedition, die rund einen Monat dauern soll. Am 28. Juni soll die «Polarstern» nach Bremerhaven zurückkehren.

© dpa-infocom, dpa:210524-99-724390/2

AWI über Expedition

Schiffspositionen.net

Schiffsradar.org