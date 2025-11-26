Förderung gestrichen – Lichtkunst in Bremen fällt aus

Bremen (dpa/lni) –

Das Bremer Event «Lichter der City» findet Anfang 2026 nicht statt. «Die Absage ist ein Rückschlag – für den Tourismus, den Einzelhandel und die Gastronomie gleichermaßen», sagte Stefan Brockmann, Vorsitzender der CityInitiative Bremen Werbung. Als Grund für die Absage nennt der Verein die Streichung der öffentlichen Förderung.

Die Gelder seien eine Voraussetzung, ohne die ein kostenfreies Event dieser Größenordnung nicht realisierbar sei, hieß es in der Mitteilung zur Absage. «Wir sind sehr enttäuscht», sagte Brockmann. Das Event habe eindrucksvoll gezeigt, welche Strahlkraft es für die gesamte Stadt entfalten könne.

In der Mitteilung äußert auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bremen Unverständnis. Es sei für den Verband nicht nachvollziehbar, warum keine Förderung bereitgestellt werde. Die Bremer City-Initiative kündigte an, sich für eine Rückkehr des Events 2027 einzusetzen.

Das Aus wird einem Medienbericht zufolge mit der gestiegenen Anzahl an Veranstaltungen und beantragten Förderungen für 2026 begründet. «Es liegen 45 Förderanträge mit einem Gesamtbedarf von 2,8 Millionen Euro vor, so viele wie noch nie», zitierte der «Weser-Kurier» das Bremer Wirtschaftsressort.