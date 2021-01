Förderprogramm zu Digital-Beratung im Einzelhandel startet

Lüneburg/Hannover (dpa/lni) – Die vom boomenden Onlinehandel und dem Corona-Shutdown doppelt in die Zange genommenen Einzelhändler können in Niedersachsen eine neue Digital-Beratung erhalten. Eine Förderung des Landes für kleine und mittlere Läden hierzu kann sich auf jeweils bis zu 2500 Euro belaufen, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg am Donnerstag mit. Es geht etwa um den Aufbau eigener Internet-Shops oder Kampagnen in den sozialen Medien.

Eine Richtlinie zu dem Programm, das über die landeseigene NBank läuft, soll ab Freitag (15. Januar) gelten. Besonders kleine Händler müssten digitale Chancen nutzen, erklärte Jan Weckenbrock von der IHK – «beispielsweise lokale Auslieferungslösungen, Abhol-Management und digitale Bestellmöglichkeiten beim Händler vor Ort». Es soll auch Branchen-Workshops geben, um solche Konzepte zu diskutieren.