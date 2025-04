Förderprogramm «Gesund aufwachsen für alle Kinder» startet

Hannover (dpa/lni) –

Rund jedes fünfte Kind in Niedersachsen ist von Armut bedroht – ein neues Präventionsprogramm soll sie beim gesunden Aufwachsen unterstützen. «Schädliche Verhaltensweisen bei der Ernährung oder in Hinblick auf Bewegungsmangel werden oftmals schon in den ersten Entwicklungsjahren gelegt», sagte Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi. Der SPD-Politiker ist Schirmherr des Projekts «Gesund aufwachsen für alle Kinder».

Kommunen in Niedersachsen können sich ab sofort für eine Förderung von bis zu 76.500 Euro bewerben. Mit dem Geld sollen etwa Strategien zur gesundheitlichen Chancengleichheit und strukturellen Armutsprävention entwickelt werden. Der Zeitraum erstreckt sich über drei bis vier Jahre. Finanziert wird das Programm vom GKV-Bündnis für Gesundheit in Niedersachsen, einer gemeinsamen Initiative der gesetzlichen Krankenkassen.

Minister Philippi betonte, es sei wichtig, dass das Programm schon bei Kindern in jungen Jahren ansetze. «Und das auch lebensnah, damit gesundes Aufwachsen realitätsnah im Alltag der Familien stattfinden kann.» Für eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe brauche es bedarfsgerechte und armutssensible Ansätze. «Einen solchen niedrigschwelligen Ansatz sehe ich über die Zusammenarbeit mit den Kommunen», sagte Philippi.