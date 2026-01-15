Förderbescheid für Kulturverband der dänischen Minderheit

Kiel/Flensburg (dpa/lno) –

Finanzielle Planungssicherheit für die dänische Minderheit: Der Minderheitenbeauftragte des Ministerpräsidenten, Johannes Callsen, hat einen Förderbescheid über die zweijährige institutionelle Förderung für die Jahre 2026 und 2027 an den Sydslesvigsk Forening (Südschleswigscher Verein/SSF) übergeben. Damit setze das Land die bewährte Praxis der mehrjährigen Zuwendungsbescheide fort, um dem SSF Planungssicherheit zu gewährleisten, teilte das Kulturministerium mit. Dessen Kulturarbeit und minderheitenpolitische Arbeit lägen im besonderen Landesinteresse.

Demnach sind für das Jahr 2026 im Haushalt des Landes 872.500 Euro für die Förderung des SSF veranschlagt – eine Steigerung um 18.500 Euro gegenüber dem Vorjahr. Von der Summe sind 133.000 Euro zweckgebunden für den Betrieb des Danevirke Museums und 5.000 Euro für das Projekt «De Junge i Slesvig» vorgesehen. Ein Teil der Mittel kann vom SSF an einige der ihm angeschlossenen Vereine weitergegeben werden.

Der SSF ist die kulturelle Hauptorganisation der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Er setzt sich für den Erhalt der dänischen Sprache und Kultur ein und vertritt die Interessen der Minderheit national und international.