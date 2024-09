Flugzeugabsturz: Pilot hängt mit Maschine in Baum fest

Uetersen (dpa/lno) –

Ein Kleinflugzeug ist am Morgen in der Nähe eines Flugplatzes im Kreis Pinneberg abgestürzt und in den Bäumen hängengeblieben. Der 78-jährige Pilot wurde nur leicht verletzt, teilte die Regionalleitstelle Elmshorn mit. Der Mann war im Landeanflug auf den Flugplatz Uetersen-Heist gewesen, schaffte es aber nicht ganz und blieb mit seiner Maschine in den Bäumen hängen.

Feuerwehr und Polizeikräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Schließlich konnte der Pilot mit einem Rettungshubschrauber befreit werden. Ein Retter seilte sich ab und beide wurden an einem Seil zum Helikopter gezogen. Jetzt werde überlegt, wie das Kleinflugzeug geborgen werden könne, sagte eine Sprecherin.