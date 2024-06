Hamburg (dpa/lno) –

Der Flugverkehr auf dem Hamburger Flughafen ist am Sonntagnachmittag für etwa 20 Minuten eingestellt worden. Grund war eine betriebsfremde Person auf dem Vorfeld, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion am Flughafen am Sonntag mitteilte. Die Person sei aber schnell gestellt worden, so dass keine Gefahr für die Luftsicherheit bestanden habe. Warum sich die Person auf dem Vorfeld aufgehalten hatte, war zunächst nicht bekannt.