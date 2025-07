Flugunfall bei Höxter: Motorschirmflieger stoßen zusammen

Höxter (dpa) –

Bei einem Unfall mit zwei Motorschirmfliegern auf einem kleinen Flugplatz im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen ist ein 56-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein 45-Jähriger aus Bad Kissingen in Bayern musste von Höhenrettern von einem Baum gerettet werden. Er kam aber mit leichten Schrammen davon. Nach Angaben der Polizei waren die beiden am Dienstagabend bei einem Schulungsflug im Landeanflug. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.

Der 56-Jährige aus Lüneburg in Niedersachsen stürzte aus rund 300 Meter ab und prallte mit seinem Fluggerät auf dem Boden auf. Der Mann aus Bayern wurde mit Hilfe eines Hubschraubers von dem Baum gerettet. Beide Fluggeräte wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen.