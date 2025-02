Flughafen-Streik in München: Ausfälle in Hannover befürchtet

In Hannover könnten am Donnerstag und Freitag Lufthansa-Flüge nach München ausfallen. (Archivfoto) Sina Schuldt/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Am Flughafen Hannover drohen am Donnerstag und Freitag Ausfälle. «Es kann aber an beiden Tagen zu Verspätungen und Streichungen auf Flügen von und nach München kommen», warnte eine Sprecherin des Airports auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Grund ist ein zweitägiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi an dem süddeutschen Drehkreuz.

In Hannover sind am Donnerstag jeweils fünf Flüge von und nach München geplant, am Freitag sind es jeweils sechs. «Aktuell stehen die Auswirkungen auf das Flugprogramm der Lufthansa noch nicht fest», fügte die Sprecherin hinzu. «Flugreisende von Lufthansa werden gebeten, sich vor Reiseantritt auf lufthansa.de über den aktuellen Status Ihres Fluges zu informieren.»

Verdi hat am Flughafen München die im öffentlichen Dienst Beschäftigten sowie die Bodenverkehrsdienste zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Der Warnstreik soll am Donnerstag um 0.00 Uhr beginnen und 48 Stunden dauern. Damit will die Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes den Druck erhöhen.