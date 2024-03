Flughafen Hannover streicht am Freitagvormittag alle Abflüge

Hannover (dpa/lni) –

Wegen des Verdi-Warnstreiks in der Fluggastkontrolle können am Freitagvormittag in Hannover keine Passagiere starten. Von Mitternacht bis zum Streikende um 12 Uhr seien keine Abflüge möglich, teilte der Flughafen Hannover mit. Ankommende Maschinen würden dagegen weiter abgefertigt. Insgesamt seien 23 Abflüge betroffen. Die meisten wurden gestrichen oder heben ohne Passagiere ab. Einzelne Flüge wurden auf Zeiten vor oder nach dem Warnstreik verlegt. Tuifly weicht nach Angaben eines Sprechers nach Paderborn oder Braunschweig aus und richtet für die Passagiere Shuttlebusse ein.

Der Warnstreik hatte bereits am Donnerstag unter anderem in Hamburg begonnen. Hannover war am ersten Streiktag nicht betroffen. Bei den Tarifverhandlungen geht es um die Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsfirmen bundesweit. Im Auftrag der Bundespolizei kontrollieren sie Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich.