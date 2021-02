Flughafen Hannover hält Nordbahn schneefrei

Menschenleer ist das Abflugterminal im Flughafen Hannover. Foto: Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Langenhagen (dpa/lni) – Trotz starken Schneefalls und Verwehungen läuft der Betrieb am Flughafen Hannover in Langenhagen weitgehend normal. Ohnehin seien nur je vier Abflüge und Ankünfte geplant, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Sonntag. Die südlichen Betriebsflächen seien gesperrt, die Nordbahn werde durchgehend geräumt, um sie für den Flugbetrieb offen zu halten. Die Schneeräumung dürfte den ganzen Tag weitergehen, kündigte die Sprecherin an – und auch in der Nacht.

© dpa-infocom, dpa:210207-99-337784/2