Flughafen Hamburg: hohes Aufkommen am Freitag und Sonntag

Hamburg (dpa/lno) –

Zum Start in die Frühjahrsferien erwartet der Hamburger Flughafen am Freitag und Sonntag ein hohes Passagieraufkommen. An beiden Tagen werde jeweils mit mehr als 40.000 an- und abreisenden Passagieren gerechnet, teilte der Helmut-Schmidt-Flughafen mit. Zum Vergleich: Das sind weniger als am höchst frequentierten Tag der zurückliegenden Herbstferien, als der Flughafen mehr als 60.000 Passagiere gezählt hat.

Die Frühjahrsferien beginnen in Hamburg am 10. März und enden am 21. März. «In den Ferien lautet die generelle Empfehlung, dass Fluggäste rund zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein sollten», teilte der Airport mit.