Flughafen Hamburg bietet wieder Direktflüge nach Agadir

Hamburg (dpa/lno) –

Der Flughafen Hamburg nimmt die Destination Agadir in Marokko wieder in seinen Flugplan auf. Die Fluggesellschaft Condor werde jeweils montags und samstags nonstop von Hamburg nach Agadir an der Südküste Marokkos fliegen, teilte der Flughafen am Montag mit. Die Flugzeit betrage vier Stunden und 20 Minuten, geflogen werde mit einem Airbus des Typs A320. Tickets gibt es nach Angaben des Flughafens auf der Internetseite der Fluggesellschaft sowie in allen Reisebüros.

Nach Angaben von Condor war die Verbindung im Oktober 2019 wegen schwacher Nachfrage zunächst eingestellt worden. Im Frühjahr 2020 hatte die Corona-Pandemie dann die Wiederaufnahme verhindert.