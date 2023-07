Flügelpieler Bilbija wechselt nach Paderborn

Paderborn (dpa/lno) –

Flügelspieler Filip Bilbija verlässt Fußball-Zweitligist Hamburger SV und schließt sich nach nur einem Jahr dem Liga-Konkurrenten SC Paderborn an. «Seine Verpflichtung macht uns in der vordersten Reihe noch variabler», sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber in einer Pressemitteilung am Freitag.

Bilbija war im vergangenen Jahr vom FC Ingolstadt nach Hamburg gewechselt. Unter Trainer Tim Walter kam der 23-Jährige nur zu 13 Kurzeinsätzen im Ligabetrieb. In der Startelf stand er lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bayreuth.

In Paderborn möchte Bilbija mehr zum Zug kommen. «Wir können seinen Wunsch nach mehr Spielzeit nachvollziehen, ihm diese aber nicht garantieren», sagte Claus Costa, Hamburgs Direktor Profifußball, in einer Pressemitteilung des HSV.