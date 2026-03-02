Flüge zwischen Hamburg und Nahost-Region ausgesetzt

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen gesperrter Lufträume im Nahen Osten haben mehrere Airlines ihre Flüge zwischen der Region und Hamburg ausgesetzt. Flüge von und nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Doha (Katar), Tel Aviv (Israel) und Erbil (Nordirak) wurden von den Fluggesellschaften Emirates, Qatar Airways und Eurowings gestrichen, wie der Hamburger Flughafen mitteilte. «Die Lage ist sehr dynamisch durch die Sperrung verschiedenster Lufträume. Und nicht alle Streichungen sind automatisch durch die Lage im Nahen Osten begründet», erklärte eine Sprecherin.

Am Montag fielen in Hamburg zehn Starts und Landungen von und nach Dubai, Doha, Erbil und Tel Aviv aus. Am Helmut-Schmidt-Flughafen sind insgesamt 55 Airlines vertreten, die die Hansestadt mit 120 Zielen direkt verbinden.