Flüchtlingsunterkunft brennt – niemand verletzt

Wesermarsch (dpa) –

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Schweiburg (Landkreis Wesermarsch) haben sich alle Bewohner unverletzt ins Freie retten können. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. «Eine Fremdeinwirkung wird nach jetzigem Ermittlungsstand ausgeschlossen», hieß es von der Polizei. Die Bewohner wurden von der Gemeinde Jade in anderen Unterkünften untergebracht.

Als der Brand am Nachmittag ausbrach, hielten sich sieben der insgesamt rund 20 Bewohner in der Unterkunft, einer früheren Gaststätte, auf. Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Orten rückten mit etwa 80 Einsatzkräften aus und konnten verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Teile des Gebäudes ausbreitete. Zerstört wurde ein seitlicher Anbau. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei bei rund 100.000 Euro.