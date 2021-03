Flüchtender rammt Streifenwagen: Polizei schießt auf Reifen

Ein leuchtendes Blaulicht auf einem Polizeiwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Goslar (dpa/lni) – In Goslar hat die Polizei einen flüchtenden Autofahrer mit Schüssen auf die Reifen gestoppt. Der 27-Jährige sollte kontrolliert werden, nachdem er vor der Streife stark beschleunigt hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auf der Flucht gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer, die bremsen oder ausweichen mussten. Als er einen Unfall baute und sich der Wagen festfuhr, stellten die Beamten ihr Fahrzeug dahinter. Der 27-Jährige habe mit seinem Auto dann massiv den Streifenwagen gerammt, in dem eine Polizistin saß, hieß es. Um das Auto fahruntüchtig zu machen, schossen die Einsatzkräfte auf die Reifen und nahmen den Mann fest.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-797115/3

PM