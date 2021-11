Flucht vor Polizei: Mann rammt Hauswand mit gestohlenem Auto

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Heide (dpa/lno) – Ein Mann ist in Heide auf der Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Auto gegen eine Hauswand gekracht. Der 36-Jährige sei am Sonntagvormittag einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten erkannten das Fahrzeug als gestohlen. Der mutmaßliche Autodieb gab Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Zunächst streifte er ein geparktes Auto und verlor wenig später die Kontrolle über den Wagen. Das Auto durchbrach die Mauer eines Grundstücks und rammte ein Einfamilienhaus. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Einen Führerschein besitzt er nicht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.

