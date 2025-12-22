Flucht vor Polizei endet mit sieben Verletzten in Hamburg

Auf der Flucht geriet der Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug und wurde dabei eingeklemmt. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer am Abend einen Unfall mit insgesamt sieben Verletzten verursacht. Der Mann sollte gegen 20.09 Uhr im Tegelweg von der Polizei überprüft werden, ergriff jedoch mit seinem Wagen die Flucht, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Zuerst berichtete das «Hamburger Abendblatt».

Auf der Flucht geriet der Wagen zwischen einen Linienbus und ein weiteres Fahrzeug und wurde dabei eingeklemmt. Dem Sprecher zufolge erlitten drei Menschen im Bus sowie drei Insassen des Wagens leichte Verletzungen oder standen unter Schock. Der Fahrer selbst wurde im Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Weitere Angaben, etwa zum Alter der Beteiligten oder zu ihrem Gesundheitszustand, lagen zunächst nicht vor.