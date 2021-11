Flucht vor Polizei endet im Kuhstall

Bendorf (dpa/lno) – In einem Kuhstall ist ein 54 Jahre alter Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei gelandet. Er sei mit hoher Geschwindigkeit auf den Bauernhof eingebogen und durch die offene Stalltür in den Futterstall gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach etwa zehn Metern sei die Fahrt zwischen den Kühen und Gras-Silage zu Ende gewesen. Zuvor sei der 54-Jährige bei dem Vorfall vom Dienstag auf der Flucht vor der Polizei mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch den 400-Einwohner-Ort gerast, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten waren dem Kleinbus des 54-Jährigen gefolgt, weil der Fahrer nicht angeschnallt war. Statt anzuhalten, gab der 54-Jährige Gas und fuhr davon. Bei der Kontrolle im Stall habe sich dann herausgestellt, dass die Kennzeichen an seinem Auto für ein Lastwagen ausgegeben worden worden seien. Neben einer Anzeige wegen Urkundenfälschung erwarten den Mann jetzt noch diverse Anzeigen wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-959754/2

Pressemitteilung der Polizei