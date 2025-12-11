Flucht vor der Polizei endet in Unfall mit drei Autos

Bei einem Unfall in Hamburg werden zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nachdem ein 31 Jahre alter Mann in Hamburg vor der Polizei geflüchtet war, kollidierte sein Auto mit zwei weiteren Autos. Bei dem Unfall in der Ahrensburger Straße ist der 29-jährige Beifahrer des Mannes in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Fahrer sei am Mittwochabend zu schnell gefahren. Die 64-jährige Fahrerin des ersten Autos, mit dem der 31-Jährige kollidierte, wurde auch schwer verletzt – ihr 66 Jahre alter Beifahrer und der 32-jährige Fahrer des zweiten Autos seien leicht verletzt worden. Alle Autos fuhren in dieselbe Richtung.