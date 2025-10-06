Flucht nach mehreren Unfällen – Fahrer aus Moor gerettet

Alt Sührkow (dpa) –

Ein 40-Jähriger hat bei Alt Sührkow (Kreis Rostock) mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss mehrere Unfälle gebaut und ist anschließend geflüchtet. Der Mann aus Hamburg verlor die Kontrolle über sein Auto und fuhr in ein Ortsschild, einen Baum und einen privaten Zaun, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sich sein Auto mehrfach überschlagen. Eine Zeugin habe gesehen, wie der Fahrer anschließend zu Fuß über eine Golfanlage geflüchtet sei.

Einsatzkräfte mussten den Mann am Samstagabend mit einem Schlauchboot aus einem Moorgewässer in der Nähe retten. Der 40-Jährige sei dann stark unterkühlt ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei besitzt er keinen Führerschein, die Kennzeichen an dem Auto wurden zuvor in Hamburg als gestohlen gemeldet.