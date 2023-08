Flucht aus Justizgebäude: 19-Jähriger weiter verschwunden

Verden (dpa/lni) –

In Verden ist am Dienstagabend ein 19 Jahre alter Mann aus dem Polizeigewahrsam geflohen und bis zum Mittwochmorgen zunächst weiter flüchtig gewesen. Der Mann sei in einem «günstigen Moment» aus dem Justizgebäude in Verden geflohen, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit. Nähere Angaben zu dem Umständen der Flucht machte die Polizei vorerst nicht. Von dem Flüchtigen gehe keine Gefahr aus, sagte der Sprecher. Der 19-Jährige hätte demnach wegen Einbruchdiebstahls in Untersuchungshaft kommen sollen. Seit gestern Abend laufen laut den Angaben umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Mann.