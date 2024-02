Flotte Hamburg bekommt neues Lotsenboot

Hamburg (dpa/lno) –

Die Flotte Hamburg bekommt ein neues, rund drei Millionen Euro teures Lotsenversetzschiff. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat die Baltic Workboats AS aus Estland den Auftrag für den Bau des Schiffes erhalten, das voraussichtlich vom kommenden Jahr an Lotsen zu den großen Schiffen bringen und wieder abholen soll, wie die Stadt Hamburg am Mittwoch mitteilte. Das rund 18 Meter lange Schiff mit dem Namen «Hamburg Pilot 1» soll dann die in die Jahre gekommene «Lotse 3» ersetzen.

«Die innovative Bugform des Schiffes ermöglicht das sogenannte Wave Piercing, sodass der Rumpf durch Seegang weniger stark angehoben wird», sagte der Geschäftsführer der Flotte Hamburg, Karsten Schönewald, nach einer Mitteilung des städtischen Unternehmens. Der Komfort der Besatzung und Lotsen an Bord werde dadurch erheblich verbessert. Zudem erzeuge das Schiff auch selbst weniger Wellen.

Den Angaben zufolge wird das Schiff mit der neuesten Technologie zur Abgasnachbehandlung in Kombination mit dem synthetischen Treibstoff GTL (Gas-to-Liquids) ausgerüstet. Es könne später ohne weitere Umrüstungen mit klimaneutralen Treibstoffen bebunkert werden.

Die städtische Flotte Hamburgs umfasst nach Angaben der Hamburg Port Authority (HPA) derzeit rund 50 Schiffe. In der Mehrzahl seien dies Binnenschiffe mit sehr unterschiedlichen Funktionen – vom Lösch- und Polizeischiff über Peilschiffe bis hin zu Lotsenversetzern, Transportschiffen und Eisbrechern. Außerdem betreibe die Flotte Nassbaggergeräte, eine Schutensaugerstation sowie 40 Schuten.