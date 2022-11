Florian Wintels gewinnt Poetry-Slam-Meisterschaft

Wien (dpa) –

Der deutsche Dichter Florian Wintels ist bei der diesjährigen Deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaft in Wien als Sieger hervorgegangen. Im Finale überzeugte der 29-jährige Künstler aus dem niedersächsischen Landkreis Grafschaft Bentheim am Samstagabend im ausverkauften Burgtheater mit einer witzigen Ballade, die als Biografie eines zwanghaften Reimers begann und mit einer Liebeserklärung an die Poetry-Slam-Szene und ihre live vorgetragene Poesie endete.

Die Deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft wird seit 2017 in wechselnden Städten ausgetragen und versammelt jährlich die besten Performance-Dichterinnen und -Dichter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern wie Liechtenstein und Luxemburg. Voriges Jahr hatte der Sprachkünstler und Musiker Wintels in Nürnberg den dritten Platz erreicht. In Wien setzte er sich unter rund 110 Mitbewerbern durch. Nächstes Jahr findet der Dichterwettstreit in Bochum statt.