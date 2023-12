Florian Schnorrenberg neuer Trainer des VfB Lübeck

Lübeck (dpa/lno) –

Der VfB Lübeck hat Florian Schnorrenberg als neuen Trainer verpflichtet. Das teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. Der 46-Jährige sammelte bereits zwischen 2018 und 2021 als Trainer des Halleschen FC und der SG Sonnenhof Großaspach Erfahrungen im Abstiegskampf der 3. Liga.

«Er kennt die 3. Liga in der Tiefe und hat zuletzt in Halle bewiesen, dass er eine Mannschaft in einer kritischen Phase stabilisieren und anschließend weiter voranbringen kann», sagte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms.

Schnorrenberg musste im Dezember 2021 in Halle gehen. Wenige Monate zuvor hatte er den Club zum Klassenerhalt geführt. Das soll er nun auch in Lübeck schaffen. Der Aufsteiger verabschiedete sich vor Weihnachten nach einem 2:1-Sieg in Sandhausen als Tabellen-18. in die Winterpause. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt aktuell drei Punkte.

Die Lübecker hatten sich vor etwas mehr als zwei Wochen von ihrem Aufstiegstrainer Lukas Pfeiffer getrennt. Zuletzt war der ehemalige HSV-Profi Bastian Reinhardt als Interimstrainer eingesprungen. Dem 48-Jährigen fehlt die Fußballlehrer-Lizenz, um dauerhaft zum Chefcoach aufzusteigen. Reinhardt soll aber als Co-Trainer von Schnorrenberg weitermachen.