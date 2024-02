FlixTrain nach Brand im Hamburger Hauptbahnhof evakuiert

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Feuers und starker Rauchentwicklung ist ein Flixtrain-Zug in Hamburg evakuiert worden. Alle Reisenden hätten den Zug am Freitagmittag unverletzt am Hauptbahnhof verlassen können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg. Ursache soll ein in Brand geratener Trafo gewesen sein. Der Lokführer habe den aus Richtung Dammtor kommenden Zug noch bis in den Hauptbahnhof gefahren. Dort brachten Feuerwehrleute die Passagiere in Sicherheit.