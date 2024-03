Zwei von vier Fliegerbomben in Kiel entschärft

Kiel (dpa/lno) –

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen haben Spezialisten mit der Entschärfung von vier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Am Sonntagmittag Stand 12.40 Uhr meldete die Polizei die erfolgreiche Entschärfung der ersten beiden Bomben. Der Bereich war am Sonntagmorgen evakuiert worden. Die Spezialisten begannen verspätet mit ihrer Arbeit, weil nicht alle Menschen die Sperrzone verlassen hatten. Bei Sondierungsarbeiten in einer Kleingartenkolonie waren vier amerikanische Fliegerbomben entdeckt worden.

Für die Entschärfung mussten rund 3200 Bewohner aus etwa 1600 Haushalten ihre Wohnungen verlassen. Auch die Bundesstraße 76 war betroffen und wurde vorübergehend gesperrt.

Ein Krankenhaus oder Seniorenwohnheime liegen den Angaben der Polizei zufolge nicht in dem betroffenen Bereich. Feuerwehr und Rettungsdienst hätten aber mehreren Menschen, die teils bettlägerig oder nicht gut zu Fuß sind, beim Verlassen ihrer Wohnungen geholfen. Die Polizei informiert auf Instagram, Facebook und der Plattform X (vormals Twitter) über den Stand des Einsatzes.

Der Kieler Polizei zufolge waren zuletzt im August 2015 gleich vier Weltkriegsbomben an einem Tag entschärft worden. Damals im Stadtteil Wellingdorf.