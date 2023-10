Fliegerbombe in Wilhelmsburg: Köhlbrandbrücke gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Bauarbeiter haben am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten in Hamburg-Wilhelmsburg eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden. Die Bombe liege in der Straße Alter Rethedamm in einem Bergeschacht und besitze zwei Aufschlagzünder, davon sei ein Zünder schwer beschädigt, teilte die Feuerwehr mit. Aktuell laufen die Räumungen und die Vorbereitungen für die Entschärfung an.

Durch den Kampfmittelräumdienst wurde ein Sperrradius von 300 Metern und ein Warnradius von 500 Metern festgelegt. Der Sperrradius wurde komplett geräumt, rund 40 Menschen wurden von der Polizei evakuiert. Die Bevölkerung wurde über MoWaS und die Warn-App Nina gewarnt. Die Entschärfung ist für 18.30 Uhr geplant. Für die Dauer der Entschärfung wird die Köhlbrandbrücke in beide Richtungen gesperrt.