Fliegerbombe in Varel muss gesprengt werden

Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Varel (dpa/lni) – Auf dem Gelände eines ehemaligen Truppenübungsplatzes in Varel im Landkreis Friesland ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Da ein Entschärfen der 500 Kilo schweren Bombe vor Ort nicht möglich sei, werde man sie am Nachmittag sprengen, sagte ein Sprecher des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Montag. Der Bereich werde rund um den Fundort abgesperrt, sagte eine Sprecherin der Stadt Varel. Dafür seien einige Straßen gesperrt worden. Weil in der unmittelbaren Nähe niemand wohnt, müssen keine Anwohner ihre Häuser verlassen.