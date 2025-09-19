Fliegerbombe in Hemmingstedt entschärft – B5 wieder frei

Die Bundesstraße 5 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. (Symbolbild) David Young/dpa

Hemmingstedt (dpa/lno) –

Der Kampfmittelräumdienst hat im Kreis Dithmarschen eine 500 Pfund (0,23 Tonnen) schwere Fliegerbombe entschärft. Die Bundesstraße 5 war für die Dauer des 40-minütigen Einsatzes in Hemmingstedt voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt vier Haushalte mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.

Die Weltkriegsbombe war den Angaben nach am Morgen auf einem Feld entdeckt worden. Verkehrsteilnehmer waren bis zur Aufhebung der Straßensperren gebeten worden, den Einsatzort weiträumig zu umfahren.