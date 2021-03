Fliegerbombe in Hannover entschärft

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – In Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe den Zünder und Detonator der britischen Fünf-Zentner-Bombe sprengen müssen, teilte die Feuerwehr mit. Die rund 3800 Bewohner, die im Stadtteil Misburg vorsichtshalber ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten, konnten am Abend wieder nach Hause zurückkehren. Die Bombe war am Donnerstagnachmittag bei Sondierungsarbeiten gefunden worden.

© dpa-infocom, dpa:210320-99-898225/2

Tweet der Feuerwehr Hannover