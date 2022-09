Fliegerbombe in Hannover entdeckt: Evakuierung geplant

Hannover (dpa/lni) –

Auf dem Gelände einer Firma in Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung müssen rund 2500 Anwohner am Donnerstagabend ihre Wohnungen verlassen, teilte die Feuerwehr Hannover mit. Bei dem Fund im Stadtteil Brink-Hafen am frühen Donnerstagnachmittag handele es sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe. Sie wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt. Für die betroffenen Anwohner wird eine Notunterkunft in einer Schule bereitgestellt.