Fliegerbombe in der Nähe von Kiel entschärft

Schwentinental (dpa/lno) –

Der Kampfmittelräumdienst hat in Schwentinental bei Kiel eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe problemlos entschärft. Die Evakuierungen der Häuser im Sperrgebiet sowie sämtliche Straßensperrungen seien beendet, teilte die Polizei mit.

Der amerikanische Blindgänger war am Dienstag durch Luftaufnahmen und anschließende Bodenuntersuchungen am Stadtrand entdeckt worden. Der Sprengkörper habe am Donnerstagmorgen innerhalb von einer halben Stunde entschärft werden können, hieß es weiter. Rund 20 Anwohner mussten den Angaben zufolge ihr Haus zwischenzeitlich verlassen.