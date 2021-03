Fliegerbombe in Belm muss gesprengt werden

Eine entschärfte Weltkriegsbombe liegt in einer Baustelle. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Symbolbild

Belm (dpa/lni) – Eine der drei entdeckten Fliegerbomben in Belm (Kreis Osnabrück) muss nach Einschätzung von Kampfmittel-Experten gesprengt werden – bei den zwei anderen könnte die Entschärfung gelingen. Wie ein Sprecher der Gemeinde am Sonntagnachmittag berichtete, muss die Evakuierung von Wohngebieten um die Fundorte aufgrund der Verzögerung noch länger anhalten. «Bei der einen Bombe im Wald ist das Entschärfen nicht möglich», sagte er. Nun werde ein «Schutzkissen» mit Tausenden Litern Wasser auf den Sprengkörper gelegt, eher es zur kontrollierten Detonation kommen soll.

Wegen des Verdachts auf drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hatten am Morgen rund 3000 Menschen ihre Wohnungen im Ortsteil Vehrte verlassen müssen. Experten hatten anhand von Luftbildern und Vermessungen drei mögliche Stellen ausgemacht, an denen die Bomben aus dem Jahr 1944 liegen könnten. Zunächst hatten die Sprengmeister angenommen, alle drei entschärfen zu können.

Neben mehreren Straßen sollte vorsorglich auch die Bahnlinie Osnabrück-Bremen gesperrt werden. Die Bewohner kamen vorübergehend in einem Schul- und Sportzentrum unter, die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln wurden vorübergehend außer Kraft gesetzt. Laut der Gemeinde ist es das neunte Mal in den vergangenen sieben Jahren, dass Blindgänger in Belm geortet wurden.

Informationen der Gemeinde zur Blindgängerentschärfung