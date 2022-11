Fliegerbombe gefunden: Kurze Folgen für Zugverkehr erwartet

Ein Bagger steht an einer Grube. Steven Hutchings/TNN/dpa

Hamburg (dpa) –

In Hamburg ist am Dienstag bei Sondierungsarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie solle noch am Abend entschärft werden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Sobald der Sprengmeister das Signal gebe, werde auch der Zugverkehr auf der Strecke betroffen sein, sagte eine Bahnsprecherin. Das gelte für alle Züge, die zwischen Harburg und Hamburg über die Elbe fahren, etwa Richtung Bremen, Osnabrück, Köln oder Hannover. Die Bahn rechnet aber nicht mit langen Auswirkungen.

Die 1000-Pfund-Bombe amerikanischer Bauart wurde laut Feuerwehr im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg in neun Metern Tiefe gefunden. Für die Entschärfung soll ein 300-Meter-Evakuierungsbereich eingerichtet werden, zudem soll es einen 1000-Meter-Warnradius geben.