Pinneberg (dpa/lno) –

In Barmstedt im Kreis Pinneberg ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Bauarbeiter hätten die britische Bombe am Montag auf einer Baustelle entdeckt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mittlerweile sei die Bombe auf der Baustelle gesichert. Am Dienstag soll laut Polizei über einen Termin und das Vorgehen bei der Entschärfung beraten werden.