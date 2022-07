Fliegerbombe an Baustelle in Hamburger Hafencity gefunden

Hamburg (dpa/lno) –

An der Baustelle des Elbtowers in der Hamburger Hafencity ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger sollte noch am Freitagabend entschärft werden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Der hintere Teil der 500 Kilogramm schweren Bombe fehle.

Für die Arbeiten musste ein nahe gelegenes Hotel evakuiert werden. Zudem gab es am Freitagabend Verkehrseinschränkungen. Der S-Bahnhof in der Hafencity wurde gesperrt. Betroffen sind auch die Elbbrücken. Zudem wurde die Elbe in dem Bereich für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Polizei riet auf Twitter, den Bereich weiträumig zu umfahren.