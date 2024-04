Fliegenfischer führen Angelkunst im Hamburger Strandbad vor

Hamburg (dpa/lno) –

Die Angel aus dem Handgelenk und mit Kraft so schwingen, dass die lange Angelschnur den Köder wie eine Fliege über das Wasser surren lässt – das ist Fliegenfischen. Dieses Hobby haben Angler am Sonntag im Strandbad im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne vorgestellt. Mehr als 300 Menschen waren der Einladung zum «Fly-Fishing-Event» gefolgt. «Für uns ist das super gut gelaufen», sagte Mitorganisator Ralf Niemeyer am Sonntag.

Ziel der Veranstaltung sei es vor allem, den naturnahen Freizeitsport bekannt zu machen und Freude an der Natur zu vermitteln. In dem Strandband, das auch sonst von Anglern zum Fischen genutzt wird, zeigte auch ein Fliegen-Werfer-Spezialist sein Können. Interessierte konnten zudem selbst die Angel werfen und die Kunst des Fliegenfischens ausprobieren.