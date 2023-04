Fliegauf wünscht sich Ex-Grizzly Furchner als Nachfolger

Wolfsburg (dpa/lni) –

Karl-Heinz-Fliegauf von den Grizzlys Wolfsburg hat den neuen Teammanager und Ex-Spieler Sebastian Furchner als zukünftigen Manager favorisiert. «Wenn ich mir einen Nachfolger für mich als Grizzlys-Manager irgendwann wünschen dürfte, könnte ich mir keinen besseren vorstellen als ihn. Er macht einen Riesenjob. Wir ergänzen uns perfekt», sagte der Geschäftsführer und Sportdirektor im Interview der «Braunschweiger Zeitung» (Mittwoch).

Furchner, der mehr als 20 Jahre in der Deutschen Eishockey Liga spielte und zwischen 2008 und 2022 für die Grizzlys auflief, sei «schon immer strukturiert in seinem Leben» gewesen und mache «alles mit Akribie und Leidenschaft», lobte Fliegauf. «Seine Anstellung ist ein Paradebeispiel dafür, dass wir uns als Organisation weiterentwickeln.» Seit 2007 ist Fliegauf Teil des Clubs. In dieser Saison schaffte es der niedersächsische Eishockey-Erstligist bis in das Halbfinale der Playoffs.