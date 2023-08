Flick sieht Chancen für Füllkrug bei Wechsel zum BVB

Frankfurt/Main (dpa) –

Bundestrainer Hansi Flick hat sich wohlwollend zu einem möglichen Wechsel von Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug zu Borussia Dortmund geäußert. «Dass er von seiner Persönlichkeit, von seiner Qualität dem Verein auch helfen kann, ist ohne Frage», sagte der Bundestrainer am Donnerstag in einer Medienrunde zu dem laut Presseberichten bevorstehenden Transfer des 30-Jährigen von Werder Bremen zum BVB.

Flick deutete im Rahmen der Kader-Bekanntgabe für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich an, dass Füllkrug auch noch andere Optionen habe. «Die Auswahl, die er hatte oder hat, die ist so in der Form schon gut. Letztendlich muss er auch für sich entscheiden, wo habe ich die Chance auch zu spielen, wo fühle ich mich wohl, welcher Verein passt zu mir», sagte der 58-Jährige.

Direkten Einfluss auf die Entscheidung eines Spielers nehme er aber nicht, betonte Flick. Grundsätzlich höre er in Gesprächen mit Nationalspielern über mögliche Vereinswechsel eher nur zu und lasse die Profis über ihre Ambitionen und Motive sprechen.

Füllkrugs Wechsel nach Dortmund stand laut Medienberichten einen Tag vor dem Ende der Transferperiode am Freitag kurz bevor. Beim BVB könnte sich der Angreifer im Gegensatz zu Werder Bremen auch auf internationaler Club-Ebene in der Champions League für weitere Aufgaben im DFB-Trikot empfehlen.

Flick hatte Füllkrug im vergangenen Herbst in die Nationalmannschaft geholt. Mit zwei Toren war der Neu-Dortmunder als Mittelstürmer einer der ganz wenigen Lichtblicke bei der verkorksten Katar-WM. Insgesamt erzielte der Angreifer in seinen bislang neun Länderspielen sieben Tore. Auch für die kommenden Partien in Wolfsburg gegen Japan (9. September) und in Dortmund gegen Frankreich (12. September) gehört Füllkrug zu Flicks Kader.