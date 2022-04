Flensburgs stolz aufs Viertelfinale: Kiel jetzt gegen Paris

Flensburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Stolz über das Erreichte war Maik Machulla deutlich anzumerken. «Das ist ein unglaubliches Gefühl. Es war eine unglaubliche Leistung und eine unglaubliche Moral der Mannschaft», sagte der Trainer der SG Flensburg-Handewitt, nachdem sein Team trotz einer 35:36-Niederlage beim ungarischen Meister Pick Szeged das Viertelfinale der Handball-Champions-League erreicht hatte. Der Vorsprung vom 25:21 aus dem Hinspiel der Playoff-Runde war groß genug.

Mit einem kleinen Kader zeigten die Flensburger, die auf die erkrankten oder verletzten Magnus Röd, Franz Semper und Aaron Mensing hatten verzichten müssen, einmal mehr eine ganz große Leistung. Auch als die gastgebenden Ungarn zwischenzeitlich mit drei Toren vorne lagen (33:30/52.), blieben die Norddeutschen cool und fanden «im Angriff immer Lösungen», sagte Spielmacher Jim Gottfridsson. Und Machulla betonte: «Wenn man beide Spiele betrachtet, sind wir verdient weitergekommen.»

Schon unmittelbar nach dem Abpfiff blickte der 45 Jahre alte Coach auf die nächste Runde: «Wir freuen uns jetzt auf zwei unfassbar geile Spiele gegen Barcelona.» Der Rekordsieger und Titelverteidiger aus Katalonien ist im Viertelfinale Gegner der Flensburger. Seit dem späten Donnerstagabend kennt auch der THW Kiel seinen Gegner. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha trifft auf das französische Spitzenteam Paris Saint-Germain, das sich nach dem 30:30 aus dem Hinspiel klar mit 37:30 gegen Elverum HB aus Norwegen durchsetzte.

Die Runde der besten acht Teams wird am 11. und 18. Mai gespielt. Flensburg spielt zuerst daheim, Kiel in Frankreich. Schon am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) sind beide Teams aber wieder im Kampf um den zweiten Platz in der Liga gefordert. Die SG trifft auf den TuS N-Lübbecke, der THW spielt beim TSV GWD Minden.