Flensburgs Handballer wollen in Stuttgart Fehler vermeiden

Flensburgs Trainer Maik Machulla reagiert an der Seitenlinie. Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Flensburg (dpa/lno) –

Nur zwei Wochen nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden stehen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt schon wieder vor ihrem dritten Pflichtspiel. Nach dem 29:28 im Pokal gegen die HSG Wetzlar und dem 33:30 in der European League über den isländischen Vertreter Valur Reykjavik geht es für die Norddeutschen am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart.

«Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren, unsere Fehlerquote reduzieren und unsere Chancen besser nutzen», forderte SG-Trainer Maik Machulla am Freitag. All dies sei dem Tabellen-Fünften in den beiden ersten Spielen nach dem Neustart der Saison nicht gelungen.

Die Stuttgarter seien eine Mannschaft, die «jeden Gegner vor Probleme» stellen könne, betonte Machulla. Dabei hat der 46 Jahre alte Coach besonders den früheren deutschen Nationaltorhüter Silvio Heinevetter und den spielstarken Rückraum der Schwaben im Blick.