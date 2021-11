Flensburgs Handballer wieder ohne Machulla gegen Saporoschje

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen auch das dritte Spiel ohne Cheftrainer Maik Machulla erfolgreich absolvieren. Der 44-Jährige befinde sich in seiner Corona-Quarantäne zwar auf dem Weg der Besserung, sei aber immer noch «zwangsausgebremst», wie er am Dienstag in einer Sprachnachricht mitteilte. Die Verantwortung beim Champions-League-Auftritt beim HC Saporoschje in der Ukraine haben am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) wieder Oberliga-Coach Michael Jacobsen und Ex-Nationalspieler Holger Glandorf.

Im Gegensatz zu den Partien gegen Dinamo Bukarest und die HSG Wetzlar werden Kreisläufer Simon Hald und Spielmacher Jim Gottfridsson nach Ablauf ihrer Quarantäne-Zeit wieder dabei sein. Fehlen werden weiterhin Machulla, Co-Trainer Mark Bult, Linksaußen Hampus Wanne und der verletzte Magnus Röd. Göran Sögard Johannessen, der gegen Wetzlar nach fünfmonatiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert hat, wird am Mittwoch geschont.

Als Schlüssel zu Erfolg bezeichnete Machulla «eine gute Abwehr und eine gute Torhüterleistung». Im Angriff gelte es, die Fehlerquote zu minimieren. «Saporoschje wird uns Räume bieten, die wir nutzen müssen», sagte der SG-Coach.

