Flensburgs Handballer verpflichten Emil Jakobsen

Ein Ball in der Hand eines Spielers. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat die nächste Personalie für die Spielzeit 2020/21 geklärt. Zur neuen Saison wird Emil Jakobsen vom dänischen Erstligisten GOG Gudme zum deutschen Meister von 2018 und 2019 wechseln. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der 22 Jahre alte Linksaußen ist dänischer Nationalspieler und ersetzt den Norweger Magnus Jøndal, der nach der laufenden Serie seine Karriere beenden wird.

«Wir sind uns sicher, dass er perfekt in die Mannschaft und in unsere Philosophie hineinpasst», sagte SG-Coach Maik Machulla über den 1,90 Meter großen Jakobsen. «Er ist in seinem jungen Alter körperlich und technisch schon sehr weit, aber er hat noch unglaublich viel Potenzial, sich zu entwickeln.»

Fest steht zudem, dass Torhüter Kevin Möller zur neuen Saison vom FC Barcelona zur SG zurückkehrt und den Platz von Torbjörn Bergerud einnimmt. Auch in diesem Fall kommt ein Däne für einen Norweger.

