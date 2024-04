Flensburgs Handballer unterliegen Titelfavorit SC Magdeburg

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat sich endgültig aus dem Kampf um einen Platz in der Champions League verabschiedet. Die Norddeutschen unterlagen dem neuen Tabellenführer SC Magdeburg am Freitag mit 29:32 (15:19). Sechs Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf die Magdeburger jetzt acht Punkte. Beste Werfer vor den 6300 Zuschauern in der ausverkauften Campushalle waren Emil Jakobsen und Lasse Möller mit je sieben Treffen für Flensburg sowie Omar Ingi Magnusson mit neun Toren für Magdeburg.

Die beiden Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein temporeiches und hochklassiges Duell. Magdeburg legte immer wieder bis zu zwei Treffer vor, doch die SG, bei der Jim Gottfridsson nicht in der Startaufstellung stand und der verletzte Simon Pytlick gar nicht zum Einsatz kam, glich zunächst stets aus. In der 29. Minute brachte Janus Dadi Smarason die Gäste dann beim 18:14 erstmals mit vier Treffern in Führung.

Nach dem Seitenwechsel nahm SG-Coach Nicolej Krickau beim 17:22 (38.) ein frühe Auszeit. Flensburg kam noch auf 28:30 (56.) heran, aber zu mehr reichte es nicht. Nach einem Foul an Albin Lagegren sah Gottfridsson die Rote Karte (57.). Für die SG war es die erste Heimniederlage in der laufenden Saison, für den SCM der erste Auswärtssieg in Flensburg seit dem 18. Februar 2015.

Am Dienstag (18.45 Uhr/Dyn) steht für die SG das nächste wichtige Spiel auf dem Programm. Bei IK Sävehof in Schweden geht es im Viertelfinal-Hinspiel der European League um eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Finalturniere am 25. und 26. Mai in Hamburg.