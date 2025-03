Flensburgs Handballer überspringen die Playoff-Runde

Flensburg (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die direkte Qualifikation für das Viertelfinale in der European League geschafft. Das 32:30 (16:16) über den Ligarivalen VfL Gummersbach bedeutete den Sieg in der Hauptrundengruppe 4.

Der VfL muss als Tabellendritter nun in die Playoffs und trifft dort den Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen. Die Flensburger bekommen es in der Runden der besten acht Clubs mit dem Sieger der Begegnung Benfica Lissabon (Portugal) gegen GOG Gudme (Dänemark) zu tun.

Die 4.935 Zuschauer in der Flensburger Arena erlebten in der ersten Halbzeit eine komplett ausgeglichene Partie, in der die Führung mehrfach wechselte. Das 14:12 der Gummersbacher durch den Ex-Flensburger Kentin Mahé war in der 25. Minute die erste und einzige Zwei-Tore-Führung einer der beiden Mannschaften vor der Pause.

Das enge Spiel setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Aus einem Flensburger 21:19 (36.) machten die Gäste mit einem 3:0-Lauf ein 22:21 (42.). In der 58. Minute traf Lukas Jörgensen zum 31:29 für Flensburg. Diese Führung ließ sich die SG dann nicht mehr nehmen. Beste Werfer waren Emil Jakobsen mit acht Treffern für die Norddeutschen sowie Miro Schluroff mit zehn Toren für Gummersbach.