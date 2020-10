Flensburgs Handballer streben in Skopje den vierten Sieg an

Flensburg (dpa/lno) – Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) bei Vardar Skopje in Nordmazedonien den vierten Sieg im vierten Vorrunden-Spiel der Champions League feiern. Wie schon bei der Partie bei Paris Saint Germain werden die Norddeutschen erst am Spieltag per Charterflug anreisen und kurz nach der Partie wieder abfliegen.

Da das Finalturnier der vergangenen Saison erst im Dezember nachgeholt wird, treten die Flensburger beim aktuellen Titelverteidiger an. Über die Spielstärke der Nordmazedonier ist aber nur wenig bekannt. Von den bisher drei Vorrundenspielen mussten zwei coronabedingt abgesagt werden. So steht für Skopje, das vor der Saison einige Leistungsträger verloren hat, bislang nur das 22:24 beim HC Brest im Belarus zu Buche.

SG-Kapitän Lasse Swan warnt dennoch vor der Qualität im Kader der Nordmazedonier, zu dem auch die ehemaligen THW-Kiel-Profis Christian Dissinger und Marko Vujin gehören: «Da kann man nicht so einfach hinfliegen und die Punkte mitnehmen. Dessen müssen wir uns bewusst sein», sagte der dänische Rechtsaußen.

