Flensburgs Handballer schlagen Frisch Auf Göppingen 35:30

Flensburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt bleibt in dieser Saison in eigener Halle weiter ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau setzte sich am Sonntag mit 35:30 (17:16) gegen Frisch Auf Göppingen durch und festigte mit 37:11 Punkten den dritten Platz. Beste Werfer der Partie waren der Flensburger Emil Jakobsen mit sieben Treffern sowie der achtfache Göppinger Torschütze Marcel Schiller.

Die Norddeutschen kamen vor 6300 Zuschauern in der ausverkauften Campus-Halle nur sehr schwer in die Partie. Göppingen legte immer wieder zwei Treffer zwischen sich und die SG. Noch in der 23. Minute lagen die Schwaben mit 15:13 in Führung. Einen Schreckmoment gab es, als Johannes Golla mit Problemen am Sprunggelenk vom Feld humpelte. Später konnte der Spielführer der deutschen Nationalmannschaft aber wieder mitwirken.

Langsam bekam die SG das Spiel in den Griff, doch auch eine 24:20-Führung (40.) gab noch keine Sicherheit. Erst mit dem 34:30 durch Jakobsen (59.) war die Entscheidung gefallen.

Wegen der Qualifikations-Turniere für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris steht die nächste Partie für die SG erst am 23. März auf dem Programm. Die aber hat es in sich. Im «Nord-Clasico» beim THW Kiel geht es in das 110. Schleswig-Holstein-Derby. Das Hinspiel in dieser Saison hatte das Krickau-Team in heimischer Halle in letzter Sekunde 28:27 gewonnen.